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Коронавирус. Где больше всего заболевших: динамика по областям - карта

Коронавирус. Где больше всего заболевших: динамика по областям - карта - Фото
Иллюстративное фото: Daniel Irungu/ЕРА
01.05.2020, 11:06

По данным Минздрава, ни одно случая инфицирования коронавирусом за сутки - в Николаевской и Черниговской областях

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);
  • Волынская область - 307 случаев (27);
  • Днепропетровская область - 364 случая (17);
  • Донецкая область - 70 случаев (два);
  • Житомирская область - 390 случаев (16);
  • Закарпатская область - 432 случая (13);
  • Запорожская область - 260 случаев (17);
  • Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);
  • Кировоградская область - 392 случая (один);
  • Киев - 1453 случая (52);
  • Киевская область - 694 случая (30);
  • Львовская область - 454 случая (24);
  • Луганская область - 35 случаев (два);
  • Николаевская область - 126 случаев (0);
  • Одесская область - 296 случаев (19);
  • Полтавская область - 211 случаев (восемь);
  • Ровенская область - 658 случаев (21);
  • Сумская область - 103 случая (один);
  • Тернопольская область - 793 случая (14);
  • Харьковская область - 274 случая (25);
  • Херсонская область - 120 случаев (девять);
  • Хмельницкая область - 92 случая (десять);
  • Черновицкая область - 1667 случаев (96);
  • Черкасская область - 296 случаев (шесть);
  • Черниговская область - 50 случаев (0).

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Карта заболевших коронавирусом на 1 мая

На амбулаторном лечении - 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
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