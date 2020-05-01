Коронавирус. Где больше всего заболевших: динамика по областям - карта

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);
- Волынская область - 307 случаев (27);
- Днепропетровская область - 364 случая (17);
- Донецкая область - 70 случаев (два);
- Житомирская область - 390 случаев (16);
- Закарпатская область - 432 случая (13);
- Запорожская область - 260 случаев (17);
- Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);
- Кировоградская область - 392 случая (один);
- Киев - 1453 случая (52);
- Киевская область - 694 случая (30);
- Львовская область - 454 случая (24);
- Луганская область - 35 случаев (два);
- Николаевская область - 126 случаев (0);
- Одесская область - 296 случаев (19);
- Полтавская область - 211 случаев (восемь);
- Ровенская область - 658 случаев (21);
- Сумская область - 103 случая (один);
- Тернопольская область - 793 случая (14);
- Харьковская область - 274 случая (25);
- Херсонская область - 120 случаев (девять);
- Хмельницкая область - 92 случая (десять);
- Черновицкая область - 1667 случаев (96);
- Черкасская область - 296 случаев (шесть);
- Черниговская область - 50 случаев (0).
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На амбулаторном лечении - 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.
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Арина Толина