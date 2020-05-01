Коронавирус. Где больше всего заболевших: динамика по областям - карта

Иллюстративное фото: Daniel Irungu/ЕРА

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);

Волынская область - 307 случаев (27);

Днепропетровская область - 364 случая (17);

Донецкая область - 70 случаев (два);

Житомирская область - 390 случаев (16);

Закарпатская область - 432 случая (13);

Запорожская область - 260 случаев (17);

Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);

Кировоградская область - 392 случая (один);

Киев - 1453 случая (52);

Киевская область - 694 случая (30);

Львовская область - 454 случая (24);

Луганская область - 35 случаев (два);

Николаевская область - 126 случаев (0);

Одесская область - 296 случаев (19);

Полтавская область - 211 случаев (восемь);

Ровенская область - 658 случаев (21);

Сумская область - 103 случая (один);

Тернопольская область - 793 случая (14);

Харьковская область - 274 случая (25);

Херсонская область - 120 случаев (девять);

Хмельницкая область - 92 случая (десять);

Черновицкая область - 1667 случаев (96);

Черкасская область - 296 случаев (шесть);

Черниговская область - 50 случаев (0).

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На амбулаторном лечении - 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.

По состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели

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