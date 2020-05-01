Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая - Минздрав

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине смягчат карантин с 11 мая, поскольку позволяет ситуация по заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости COVID-19 в Украине.

Читайте также: После 11 мая Кабмин планирует запускать адаптивный карантин - Шмыгаль

"Мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мероприятий уже с 11 мая. Все наши эти решения основываются на мнении специалистов.... С 11 мая мы будем делать смягчение, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию", - отметил Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что без надобности "никто не собирается продлевать карантин", но для того, чтобы были условия для его ослабления, на майские праздники нужно оставаться дома – не ходить в гости и компаниями на природу.

По состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE