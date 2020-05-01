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Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая - Минздрав

Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая - Минздрав - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.05.2020, 11:22

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 11 мая будет смягчение карантина

В Украине смягчат карантин с 11 мая, поскольку позволяет ситуация по заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости COVID-19 в Украине.

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"Мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мероприятий уже с 11 мая. Все наши эти решения основываются на мнении специалистов.... С 11 мая мы будем делать смягчение, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию", - отметил Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что без надобности "никто не собирается продлевать карантин", но для того, чтобы были условия для его ослабления, на майские праздники нужно оставаться дома – не ходить в гости и компаниями на природу.

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Арина Толина
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