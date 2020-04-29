Коронавирус. Если вспышки будут после 11 мая, карантин усилят локально - Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

После ослабления карантина с 11 мая ограничительные меры будут усиливаться тех областях, где произойдут вспышки заражения коронавирусом, а не по всей Украине. Об этом, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, вчера на совете экономического развития ведущие экономисты поддержали правительственный план, согласно которому надо запускать адаптивный карантин.

"Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране, но это наши следующие шаги, после 11 мая", - сказал он.

Шмыгаль анонсировал, что сегодня на заседании Кабмина будет принято решение об открытии продуктовых рынков, с определенными условиями. Еще ряд решений об ослаблении карантина будет принят в следующую среду.

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По словам премьера, в последние дни в правительство поступают просьбы об ослаблении карантина. "То, что у нас меньше больных в сравнении с другими странами - это заслуга карантинных мер... Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности", - подчеркнул Шмыгаль.

Он призвал различные группы влияния и политические силы не манипулировать, не призывать украинцев к протестам и скоплениям, иначе это приведет к росту заболеваемости. "Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться", - отметил премьер.

27 апреля президент Зеленский попросил Кабмин рассмотреть возможность открытия продовольственных рынков.

случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека На 09:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866случаев заражения коронавирусом,пациентов умерли, выздоровели 1103 человека .

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