"Подумайте о маме или папе": в Минздраве просят провести майские праздники дома

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Без надобности "никто не собирается продлевать карантин", но для того, чтобы были условия для его ослабления, на майские праздники нужно оставаться дома – не ходить в гости и компаниями на природу. К этому на брифинге призвал украинцев министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он посетовал, что в последние дни, по крайней мере, в Киеве, наблюдаются "митинги, выход людей на улицы, пробки, увеличение количества людей в парках".

"Я понимаю, что находиться в карантине уже пятую-шестую неделю очень тяжело. Но поверьте, никто не собирается продлевать карантин, если для этого не будет оснований. Никто не собирается держать людей и не пускать в парки, или держать закрытыми магазины, сдерживать малый бизнеc", - подчеркнул Степанов.

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Министр напомнил, что уже частично разрешена работа продовольственных рынков, а с 11 мая начнется дальнейшее постепенное ослабление карантина. В связи с этим он призвал соблюдать его.

"Мы понимаем, что надо реанимировать экономику. Но когда на кону стоит жизнь и здоровье граждан, мы считаем, что это наивысшая ценность. Я прошу вас оставаться дома на майские праздники... Когда выходите на митинги или нарушаете карантин, задумайтесь не только о себе, а родных и близких, которых вы можете инфицировать, заразившись. Подумайте о маме или папе, которые могут быть в группе риска из-за возраста или заболеваний", - призвал он.

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