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Закрытые пляжи и блокпосты. В Запорожской области усиливают карантин

Закрытые пляжи и блокпосты. В Запорожской области усиливают карантин - Фото
Запорожская облгосдминистрация (фото - zoda.gov.ua)
30.04.2020, 09:07

Главный областной врач Роман Терехов убежден, что дополнительные меры карантина показали результат на Пасху

В Запорожской области усиливают карантинные ограничения на майские праздники, в курортных районах установят дополнительные блокпосты, закроют проезд к прибрежной территории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Главный санврач Запорожской области Роман Терехов отметил, что в регионе по состоянию на утро 29 апреля зарегистрировано 228 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, выздоровел 51 пациент.

По его словам, дополнительные меры карантина показали свою действенность на Пасху, поэтому необходимо их ввести и на майские праздники.

Местным жителям не рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, запретят работу общественного транспорта, кроме с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 1-3 мая и 9-11 мая.

Власти усилят контроль за запретом посещения парков, прибрежных зон. С 08:00 30 апреля до 08:00 4 мая и с 08:00 8 мая до 23:59 11 мая организуют работу дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря.

В области возобновляют работу продовольственные рынки, но при условии соблюдения ряда требований.

  • 25 апреля в Запорожье в одном из общежитий был обнаружен очаг заражения коронавирусом. 

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Арина Толина
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