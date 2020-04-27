Bihus.info: В Киеве продолжает работать ресторан депутата Слуги народа - видео

Николай Тищенко (скриншот с видео)

В центре Киева в условиях карантина продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но только для избранных клиентов. Об этом идет речь в новом выпуске программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан "Велюр" приезжают гости и проводят там по несколько часов.

В частности, входящими в ресторан были замечены нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от СН Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский. Также съемочная группа зафиксировала выходящими из ресторана еще около 10 людей, идентифицировать которых не удалось.

При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.

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Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане Велюр, ответил, что не был там. Депутат Кабанов тоже сначала сказал, что не был в ресторане, но после уточняющих вопросов признался: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан".

Сам Тищенко отрицает, что он владелец ресторана Велюр. На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, Тищенко сказал: "Это вопрос не ко мне". "Но вы же собственник", - уточнил журналист. "Здрасте", - ответил ему депутат и удалился.

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