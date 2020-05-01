Зеленский передал "пламенный" привет мэру Черкасс из-за ослабления карантина

Владимир Зеленский (Скриншот видеообращения)

Президент Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал ситуацию с ослаблением карантина в Черкассах и передал "пламенный" привет мэру этого города.

"Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая", – сказал Зеленский.

Он назвал поступок черкасской власти "попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города" и заявил, что это "будет иметь соответствующие юридические последствия".

Далее президент обратился к местным властям Украины.

"На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", – заявил Зеленский.

Сегодня Аваков отреагировал на ослабление карантинных ограничений в Черкассах, предупредив, что "реагирование будет жестким".

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил министру , заявив, что считает, что полиции нужно расследовать нераскрытые дела, а не решение Черкасского исполкома по ослаблению карантина.

Читайте также: Скандал с грузом "Мрии" и Зеленским. Что случилось и кто виноват