Зеленский передал "пламенный" привет мэру Черкасс из-за ослабления карантина

Президент Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал ситуацию с ослаблением карантина в Черкассах и передал "пламенный" привет мэру этого города.
"Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая", – сказал Зеленский.
Он назвал поступок черкасской власти "попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города" и заявил, что это "будет иметь соответствующие юридические последствия".
Далее президент обратился к местным властям Украины.
"На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", – заявил Зеленский.
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