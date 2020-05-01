Ослабление карантина. Мэр Черкасс ответил Авакову

Александр Бондаренко (фото - facebook Бондаренко)

После открытия уголовного дела из-за ослабления карантина мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием. Об этом он сообщил в Facebook, комментируя реакцию главы МВД Арсена Авакова.

"Меня, мэра, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", - подчеркнул Бондаренко.

Он адресовал свое видеообращение чиновникам страны, напомнив, что в Черкассах есть много нераскрытых дел.

"Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, социальную, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - считает Бондаренко.

По его словам, любой гражданин Украины имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.

Он cообщил, что уже получил повестку.

Фото: facebook.com/Бондаренко

отреагировал на ослабление карантинных ограничений в Черкассах, предупредив, что "реагирование будет жестким". 1 мая Аваков