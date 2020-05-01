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Ослабление карантина. Мэр Черкасс ответил Авакову

Ослабление карантина. Мэр Черкасс ответил Авакову - Фото
Александр Бондаренко (фото - facebook Бондаренко)
01.05.2020, 16:28

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что полиции нужно расследовать нераскрытые дела, а не решение Черкасского исполкома по ослаблению карантина

После открытия уголовного дела из-за ослабления карантина мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием. Об этом он сообщил в Facebook, комментируя реакцию главы МВД Арсена Авакова.

"Меня, мэра, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", - подчеркнул Бондаренко.

Он адресовал свое видеообращение чиновникам страны, напомнив, что в Черкассах есть много нераскрытых дел.

"Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, социальную, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - считает Бондаренко.

По его словам, любой гражданин Украины имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.

Он cообщил, что уже получил повестку.

Повестка на допрос

Фото: facebook.com/Бондаренко

  • 1 мая Аваков отреагировал на ослабление карантинных ограничений в Черкассах, предупредив, что "реагирование будет жестким".
Арина Толина
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арсен аваков Черкассы карантин Александр Бондаренко
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