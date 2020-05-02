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Мэру Черкасс якобы угрожали из Офиса президента, там его назвали жертвой пранка

Мэру Черкасс якобы угрожали из Офиса президента, там его назвали жертвой пранка - Фото
Александр Бондаренко (фото - facebook Бондаренко)
02.05.2020, 11:17

В Офисе президента отрицают, что замглавы ОП Сергей Трофимов общался по смс с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко

Вчера, 1 мая, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал скриншот сообщения с угрозами, подписанного именем замглавы Офиса президента. В пресс-службе ОП считают, что Бондаренко стал жертвой пранка.

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После того, как в Черкассах ослабили карантинные ограничения и президент Владимир Зеленский заявил о юридических последствиях такого решения, Бондаренко опубликовал в Facebook сообщение от отправителя с именем, как у замглавы ОП Сергея Трофимова:

Бондаренко прокомментировал скриншот: "Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете".

Сегодня пресс-служба ОП заявила, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс. "Очевидно, городской голова стал жертвой банального пранка, и сделал из него поспешные политические выводы", - считают в ОП.

В ОП подчеркнули, что действия мэра и исполкома горсовета Черкасс должны получить юридическую оценку, "которая должна учитывать то, что по Конституции Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями".

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Горисполком Черкасс разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, городских парков, скверов и расположенных на их территории аттракционов.

  • 27 апреля СМИ сообщили, что в центре Киева в условиях карантина продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но только для избранных клиентов. Тищенко отрицает работу заведения.
  • Вчера о том, что реакция на ослабление карантина в Черкассах будет жесткой, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Полиция открыла уголовное дело.
  • Бондаренко ответил министру, заявив, что полиции нужно расследовать нераскрытые дела, а не решение Черкасского исполкома по ослаблению карантина.
  • На утро 2 мая в Черкасской области выявлено 304 заболевших COVID-19, за сутки - восемь новых случаев.

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Денис Юдин
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