Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Больше всего заболевших в Черновицкой области - 1745 случаев, на втором месте Киев - 1494, к 1000 заболевших приближается Ивано-Франковская область - там уже 942 пациента с COVID-19.

Более 50 заболевших за сутки выявлено в четырех областях: Черновицкой (78), Днепропетровской (72), Закарпатской (64) и Киевской (53). В Донецкой области за сутки - ни одного подтвержденного случая инфекции.

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Данные по областям:

Черновицкая - 1745 случаев (78 новых);

Киев - 1494 (41);

Ивано-Франковская - 942 (43);

Тернопольская - 823 (30);

Киевская - 747 (53);

Ровенская - 689 (31);

Закарпатская - 496 (64);

Львовская - 465 (11);

Днепропетровская - 436 (72);

Винницкая - 427 (2);

Кировоградская - 394 (2);

Житомирская - 393 (3);

Одесская - 329 (33);

Волынская - 315 (8);

Харьковская - 311 (37);

Черкасская - 304 (8);

Запорожская - 267 (7);

Полтавская - 212 (1);

Николаевская - 140 (14);

Херсонская - 121 (1);

Сумская - 105 (2);

Хмельницкая - 98 (6);

Донецкая - 70 (0);

Черниговская - 51 (1);

Луганская - 37 (2).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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На 09:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

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