Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
02.05.2020, 09:40

Больше всего заболевших COVID-19 в Черновицкой области, там же - больше всего новых случаев за сутки

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего заболевших в Черновицкой области - 1745 случаев, на втором месте Киев - 1494, к 1000 заболевших приближается Ивано-Франковская область - там уже 942 пациента с COVID-19.

Более 50 заболевших за сутки выявлено в четырех областях: Черновицкой (78), Днепропетровской (72), Закарпатской (64) и Киевской (53). В Донецкой области за сутки - ни одного подтвержденного случая инфекции.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

(Нажмите, чтобы увеличить)

Данные по областям:

Черновицкая - 1745 случаев (78 новых);

Киев - 1494 (41);

Ивано-Франковская - 942 (43);

Тернопольская - 823 (30);

Киевская - 747 (53);

Ровенская - 689 (31);

Закарпатская - 496 (64);

Львовская - 465 (11);

Днепропетровская - 436 (72);

Винницкая - 427 (2);

Кировоградская - 394 (2);

Житомирская - 393 (3);

Одесская - 329 (33);

Волынская - 315 (8);

Харьковская - 311 (37);

Черкасская - 304 (8);

Запорожская - 267 (7);

Полтавская - 212 (1);

Николаевская - 140 (14);

Херсонская - 121 (1);

Сумская - 105 (2);

Хмельницкая - 98 (6);

Донецкая - 70 (0);

Черниговская - 51 (1);

Луганская - 37 (2).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию происхождения коронавируса.
  • На утро 2 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 401 310 человек, умерли от инфекции 239 614 пациентов, выздоровели 1 081 705.
  • На 09:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карта регионы динамика коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 