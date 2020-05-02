Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего заболевших в Черновицкой области - 1745 случаев, на втором месте Киев - 1494, к 1000 заболевших приближается Ивано-Франковская область - там уже 942 пациента с COVID-19.
Более 50 заболевших за сутки выявлено в четырех областях: Черновицкой (78), Днепропетровской (72), Закарпатской (64) и Киевской (53). В Донецкой области за сутки - ни одного подтвержденного случая инфекции.
(Нажмите, чтобы увеличить)
Данные по областям:
Черновицкая - 1745 случаев (78 новых);
Киев - 1494 (41);
Ивано-Франковская - 942 (43);
Тернопольская - 823 (30);
Киевская - 747 (53);
Ровенская - 689 (31);
Закарпатская - 496 (64);
Львовская - 465 (11);
Днепропетровская - 436 (72);
Винницкая - 427 (2);
Кировоградская - 394 (2);
Житомирская - 393 (3);
Одесская - 329 (33);
Волынская - 315 (8);
Харьковская - 311 (37);
Черкасская - 304 (8);
Запорожская - 267 (7);
Полтавская - 212 (1);
Николаевская - 140 (14);
Херсонская - 121 (1);
Сумская - 105 (2);
Хмельницкая - 98 (6);
Донецкая - 70 (0);
Черниговская - 51 (1);
Луганская - 37 (2).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE