Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Увидимся в суде". Мэр Черкасс хочет отсудить у Зеленского одну гривню

"Увидимся в суде". Мэр Черкасс хочет отсудить у Зеленского одну гривню - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)
27.05.2020, 11:35

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в Печерский райсуд с иском против президента Владимира Зеленского

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко хочет отсудить у президента Владимира Зеленского одну гривню за якобы причиненный им моральный ущерб. Об этом в YouTube сообщил адвокат мэра Черкасс Денис Ципин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы все помним, что несколько дней назад Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ на это", - заявил адвокат и показал исковое заявление, которое он подал в Печерский районный суд Киева. 

"Прошу взыскать с президента Украины Зеленского Владимира Александровича в пользу Бондаренко Анатолия Васильевича моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни", - говорится в заявлении. 

"Увидимся с президентом Украины в суде", - заявил Ципин. 

  • С 1 мая 2020-го в Черкассах ослабили карантин, тогда как общенациональные меры по распоряжению Кабмина еще действовали. Полиция открыла уголовное дело.
  • Президент Зеленский считает, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".
  • Бондаренко заявил в обращении Зеленскому, что готов нести ответственность, но только после соратников президента
  • 2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс. 3 мая то же самое сделал мэр Львова Андрей Садовый.
  • 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом" и заявил, что не понимает, чем вызван конфликт с некоторыми представителями местных властей из-за карантина.

Читайте также: Зеленский дает пресс-конференцию по итогам года президентства: хроника

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Анатолий Бондаренко мэр черкасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 