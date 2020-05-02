Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс: Карантин один для всех

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Александра Бондаренко, которого вызывают на допрос в полицию из-за решения Горисполкома ослабить карантин в городе. Об этом Марцинкив написал в своем Facebook.
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"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!" – написал мэр Ивано-Франковска.
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