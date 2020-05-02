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Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс: Карантин один для всех

Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс: Карантин один для всех - Фото
Руслан Марцинкив (фото - Руслан Марцінків, Facebook)
02.05.2020, 19:06

Руслан Марцинкив, против которого также открыто дело, но по другой статье, опасается, что в Украине "хотят уничтожить местное самоуправление"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Александра Бондаренко, которого вызывают на допрос в полицию из-за решения Горисполкома ослабить карантин в городе. Об этом Марцинкив написал в своем Facebook.

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"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!" – написал мэр Ивано-Франковска.

  • 22 апреля полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания Марцинкива о людях ромской народности (ст. 161 УК). Мэр дал поручение "вывезти их (ромов, - ред.) на Закарпатье", требуя при этом, чтобы их "запаковала" полиция.
  • С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело. Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".

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Вадим Ребрина
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Черкассы ивано-франковск карантин Александр Бондаренко руслан марцинкив коронавирус
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