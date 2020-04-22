Против мэра Ивано-Франковска открыли уголовное дело из-за высказываний о ромах

Роман Марцинкив (фото - facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о людях ромской народности. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по признаку национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - сказал Клименко.

Согласно опубликованному видео, Марцинкив дал своим подчиненным поручение "вывезти их (ромов, - ред.) на Закарпатье". Мэру сообщили, что "полиция вывезла" из города 10 человек ромской национальности и на границе областей передали их полиции Закарпатья. При этом 12 человек ехать отказались. На что мэр ответил: "Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция".

Глава Нацполиции утверждает, что "полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили".

Он сообщил, что по факту высказывания мэра следователи полиции начали уголовное производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

Посольство США отреагировало в Twitter на слова Марцинкива: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и ущемлении ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".