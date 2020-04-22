"Почему не запаковали и не отвезли". Мэр Ивано-Франковска требует вывезти ромов

Ромы (Иллюстративное фото - EPA - Georgi Licoski)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив недавно поручил вывезти людей ромской национальности из города на Закарпатье, однако правоохранители полностью не справились с этим заданием. Об этом сообщает Суспільне.

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"Также цигане, нет, точнее, лица ромской национальности. Мы же уже бус давали, вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше тут?", - сказал Марцинкив. Начальник городского управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Игор Влизло сообщил, что 12 человек тогда отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не отвезли?" - поинтересовался Марцинкив.

Мэру сообщили, что правоохранители вывезли из города 10 человек ромской национальности и на границе передали их полиции Закарпатья.

"Надо вторую ходку делать", - сказал мэр города.

23 июня 2018 года на окраине Львова напали на лагерь ромов.

Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина.

24 июня того же года подозреваемых в нападении задержали полицейские.

14 марта 2019 года сообщалось , что прокуратура не увидела расизма в убийстве рома во Львове.

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