"Почему не запаковали и не отвезли". Мэр Ивано-Франковска требует вывезти ромов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив недавно поручил вывезти людей ромской национальности из города на Закарпатье, однако правоохранители полностью не справились с этим заданием. Об этом сообщает Суспільне.
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"Также цигане, нет, точнее, лица ромской национальности. Мы же уже бус давали, вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше тут?", - сказал Марцинкив. Начальник городского управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Игор Влизло сообщил, что 12 человек тогда отказались ехать.
"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не отвезли?" - поинтересовался Марцинкив.
Мэру сообщили, что правоохранители вывезли из города 10 человек ромской национальности и на границе передали их полиции Закарпатья.
"Надо вторую ходку делать", - сказал мэр города.
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