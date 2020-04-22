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"Почему не запаковали и не отвезли". Мэр Ивано-Франковска требует вывезти ромов

"Почему не запаковали и не отвезли". Мэр Ивано-Франковска требует вывезти ромов - Фото
Ромы (Иллюстративное фото - EPA - Georgi Licoski)
22.04.2020, 11:49

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив недавно поручил вывезти людей ромской национальности из города на Закарпатье, однако правоохранители полностью не справились с этим заданием. Об этом сообщает Суспільне

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"Также цигане, нет, точнее, лица ромской национальности. Мы же уже бус давали, вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше тут?", - сказал Марцинкив. Начальник городского управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Игор Влизло сообщил, что 12 человек тогда отказались ехать. 

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не отвезли?" - поинтересовался Марцинкив. 

Мэру сообщили, что правоохранители вывезли из города 10 человек ромской национальности и на границе передали их полиции Закарпатья.

"Надо вторую ходку делать", - сказал мэр города.

  • 23 июня 2018 года на окраине Львова напали на лагерь ромов.  
  • Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина.
  • 24 июня того же года подозреваемых в нападении задержали полицейские.
  • 14 марта 2019 года сообщалось, что прокуратура не увидела расизма в убийстве рома во Львове.

Читайте мнение: Ромы в Украине. Бездействие государства порождает экстремизм

Владислав Сердюк
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