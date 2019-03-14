Прокуратура не увидела расизма в убийстве рома во Львове - СМИ

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Сегодня во Львове Железнодорожный райсуд за закрытыми дверями начал рассмотрение дела о нападении на лагерь ромов в июне 2018 года и убийстве его жителя Давида Попа. Об этом сообщает Hromadske.

По словам адвоката одного из несовершеннолетних подсудимых, они не признают причастности ни к убийству, ни к насилию.

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По информации издания, прокурор Владимир Телепко заявил, что обвинение не будет настаивать на мотивах расовой нетерпимости, хотя изначально дело было открыто именно по статье о расовой дискриминации.

"Нами не было установлено доказательств этого", - сказал Телепко.

Отметим, что, по сообщениям правоохранителей, подозреваемые являются членами незарегистрированной ультраправой организации Трезвая и злая молодежь.

Издание также сообщает, что защита потерпевших просила проверить компетентность переводчика с венгерского языка, которого просили предоставить ромы. По информации адвокатов, переводчик не предоставил документ о высшем образовании.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты о замене переводчика.

Корреспондент LIGA.net пытался проверить информацию о том, что обвинение не нашло доказательств наличия мотивов расовой нетерпимости в действиях подозреваемых в убийстве рома, однако пресс-служба прокуратуры Львовской области на телефонные звонки не отвечает.

23 июня на окраине Львова члены незарегистрированной ультраправой организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых. Им по 16-17 лет, все - жители Львова.