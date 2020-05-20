Зеленский о мэре Черкасс: За один стол с такими бандитами не сяду

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, чем вызван конфликт с некоторыми представителями местных властей из-за карантина. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

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Президент подчеркнул важность народовластия, если Украина идет к либерализации и "если мы видим демократическую, свободную страну", добавив, что страна - противоречивая и сложная.

В то же время, Зеленский считает, что заявления мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности сопротивляться из-за конфликта с Кабмином вокруг ослабления карантина - это "просто популизм и политическая борьба".

Президент настаивает, что центральная власть сделала очень многое для помощи регионам в борьбе с коронавирусом, восстановив систему санитарных врачей и лабораторий и обеспечив поставки лекарств и аппаратов ИВЛ. По его словам, все мэры имели возможность обращаться к центральной власти за помощью, и со многими были "нормальные, адекватные переговоры".

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"У меня потому такая и реакция на местную власть, я в целом не понял, что произошло", - заявил Зеленский.

Коснувшись вопроса о Бондаренко, Зеленский заявил, что не знает, как о нем говорить, "когда у городского головы 19 уголовных дел".

"Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали, это право народа, пожалуйста. Выбирайте бандита, если хотите. Я думаю, что он (Бондаренко - ред.) вел себя некорректно", - заявил Зеленский.

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