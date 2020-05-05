У Зеленского спустя неделю отреагировали на скандал с рестораном Тищенко

Президент Владимир Зеленский провел "жесткий разговор" с нардепом Слуги народа Николаем Тищенко, чей ресторан "Велюр", по данным полиции, работал во время коронавирусного карантина. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заверил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Действительно, никому нельзя (работать в карантин, - ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим нардепом", - сказал он и добавил, что надеется, что это станет примером для других депутатов.
Тимошенко заявил, что "это была ошибка со стороны нардепа, что он так сделал".
"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или день, или два, но (сейчас, - ред.) он не работает", - подытожил он.
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