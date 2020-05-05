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У Зеленского спустя неделю отреагировали на скандал с рестораном Тищенко

У Зеленского спустя неделю отреагировали на скандал с рестораном Тищенко - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.05.2020, 07:00

Замглавы ОП Тимошенко говорит, что президент Зеленский имел "жесткий разговор" с нардепом Тищенко – и сейчас ресторан "Велюр" уже не работает

Президент Владимир Зеленский провел "жесткий разговор" с нардепом Слуги народа Николаем Тищенко, чей ресторан "Велюр", по данным полиции, работал во время коронавирусного карантина. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заверил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Действительно, никому нельзя (работать в карантин, - ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим нардепом", - сказал он и добавил, что надеется, что это станет примером для других депутатов.

Тимошенко заявил, что "это была ошибка со стороны нардепа, что он так сделал".

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или день, или два, но (сейчас, - ред.) он не работает", - подытожил он.

  • В последнем выпуске Bihus.info от 27 апреля журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.
  • Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил, что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.
  • Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина  ресторане Велюр.

Читайте также: Олег Ляшко замуровал ресторан Тищенко - на место приехала полиция

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Николай Тищенко карантин Кирилл Тимошенко коронавирус велюр
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