"Считаю, суд нас поддержит". Аваков сообщил о нарушениях "Велюра" и "Эпицентра"

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Министерстве внутренних дел считают, что ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Николая Тищенко, строительный гипермаркет "Эпицентр", а также ряд других заведений и мест торговли нарушили карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня на заседании Кабмина сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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"Рестораны в городе Киев: "Виноградный хутор", "Mon Cher", "Велюр", "Fabius". Все эти рестораны нарушали, на наш взгляд, требования карантина. Есть место для административных протоколов. Считаю, что суды нас поддержат в этом", - сказал он и добавил, что сейчас все эти заведения закрыты и выполняют требования правоохранителей.

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Аваков подчеркнул, что нарушения карантина в местах общепита зафиксированы практически в каждой области. Больше всего – в Ровенской (26 случаев), Донецкой (17), Харьковской (14) и Запорожской (12). Всего составлено 140 протоколов о нарушениях.

Глава МВД также сообщил, что за последние три дня парвоохранители проверили 162 строительных гипермаркета, в том числе "Эпицентр" и "Новую Линию".

Они зафиксировали, что некоторые супермаркеты торговали не только средствами защиты, что позволено при карантине, но и другим ассортиментом, например, мебелью. Составлено 92 протокола, 29 из них - на "Эпицентр".

во время карантина периодически В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Николая Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители . Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.

Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил , что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.

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