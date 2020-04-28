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"Приходится срывать лживые маски". Тищенко о работе его ресторана в карантин

"Приходится срывать лживые маски". Тищенко о работе его ресторана в карантин - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
28.04.2020, 11:30

Нардеп СН Николай Тищенко заявляет, что его ресторан придерживается карантина и не работает для посетителей

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко прокомментировал информацию о том, как его ресторан в центре Киева продолжает работать в условиях карантина. По его словам, ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи". Об этом Тищенко написал в Instagram

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"Журналисты Bihus.info якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски", - заявил Тищенко, затем добавив, что "действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи".

"По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции", - заявил нардеп.

Тищенко говорит, что в ресторане он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева: "Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни".

  • Вчера сообщалось, что ресторан Тищенко в Киеве продолжает работу, невзирая на карантин. 
Владислав Сердюк
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Николай Тищенко киев карантин ресторан велюр коронавирус
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