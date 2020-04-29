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Олег Ляшко замуровал ресторан Тищенко - на место приехала полиция

Олег Ляшко замуровал ресторан Тищенко - на место приехала полиция - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.04.2020, 15:10

По данным журналистов, ресторан "Велюр" нардепа Тищенко работал в карантин, он это отрицает. Экс-депутат Ляшко установил баррикады у входа в заведение

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с группой лиц в масках замуровал ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу Слуги народа Николаю Тищенко. Видео своих действий Ляшко опубликовал в Facebook.

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На ролике видно, что люди, которыми руководит политик, установили у входа в ресторан блоки и скрепили их монтажной пеной. На импровизированной стене они написали баллончиком "карантин", а на окне ресторана нарисовали вила.

Ляшко замуровал вход в ресторан Тищенко Велюр

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что на место инцидента приехала следственно-оперативная группа, чтобы установить правовую квалификацию происшествия.

Был ли у ресторана во время прибытия правоохранителей Ляшко – не уточняется.

  • В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.
  • Сам владелец "Велюра" депутат Тищенко заявил, что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева. Список зафиксированных гостей ресторана — в сюжете Bihus.info. Среди них, например, - первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.
  • Вчера в заведение прибыла полиция и не обнаружила там посетителей. Администратору ресторана разъяснили нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение.

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Марк Сировой
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