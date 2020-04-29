Олег Ляшко замуровал ресторан Тищенко - на место приехала полиция

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с группой лиц в масках замуровал ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу Слуги народа Николаю Тищенко. Видео своих действий Ляшко опубликовал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На ролике видно, что люди, которыми руководит политик, установили у входа в ресторан блоки и скрепили их монтажной пеной. На импровизированной стене они написали баллончиком "карантин", а на окне ресторана нарисовали вила.
В пресс-службе полиции Киева сообщили, что на место инцидента приехала следственно-оперативная группа, чтобы установить правовую квалификацию происшествия.
Был ли у ресторана во время прибытия правоохранителей Ляшко – не уточняется.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать