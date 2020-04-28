Полиция пришла с проверкой в ресторан "Велюр" депутата Тищенко: видео

Полиция посетила с проверкой киевский ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко, который, по сообщениям СМИ, принимал посетителей во время карантина. Полицейские говорят, что на момент проверки залы ресторана были пусты. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора, по прибытию администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь:

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - сказал полицейский.

В полиции показали видео своего визита в "Велюр".

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Правоохранители напомнили, что за нарушения карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность - штраф от 17 000 до 34 000 грн или до восьми лет лишения свободы.