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У Авакова пригрозили ответственностью мэрам, которые не хотят усилять карантин

03.08.2020, 09:40
У Авакова пригрозили ответственностью мэрам, которые не хотят усилять карантин - Фото
Антон Геращенко (Фото: Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)

В МВД считают популизмом нежелание мэров ужесточать коронавирусный карантин в своих городах

Мэры городов, которые не хотят ужесточать карантин после введения новых правил, будут отвечать за каждого умершего больного коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в комментарии Громадському радіо заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он.

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Марк Сировой
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