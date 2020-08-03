У Авакова пригрозили ответственностью мэрам, которые не хотят усилять карантин
03.08.2020, 09:40
Антон Геращенко (Фото: Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)
В МВД считают популизмом нежелание мэров ужесточать коронавирусный карантин в своих городах
Мэры городов, которые не хотят ужесточать карантин после введения новых правил, будут отвечать за каждого умершего больного коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в комментарии Громадському радіо заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он.
- С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап адаптивного карантина. Страна разделена на четыре карантинные зоны: в каждой из зон будет действовать разный перечень ограничений.
- Власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин, несмотря на то, что города попали в красную зону, где предусмотрены самые жесткие ограничения.
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