У Авакова пригрозили ответственностью мэрам, которые не хотят усилять карантин

В МВД считают популизмом нежелание мэров ужесточать коронавирусный карантин в своих городах

Мэры городов, которые не хотят ужесточать карантин после введения новых правил, будут отвечать за каждого умершего больного коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в комментарии Громадському радіо заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он.

С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап адаптивного карантина. Страна разделена на четыре карантинные зоны : в каждой из зон будет действовать разный перечень ограничений .

Власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин, несмотря на то, что города попали в красную зону, где предусмотрены самые жесткие ограничения.

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Марк Сировой

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