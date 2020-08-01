В разделении Украины на карантинные зоны нет политического подтекста - Степанов

По словам министра, уровень распространения коронавируса в регионах определяется автоматически

В разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время поездки в Ровенскую область, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый, или желтый, или красный уровень. В МОЗ нет ни одного намека на политику," - заявил Степанов.

По словам министра, уровень распространения коронавируса в каждом регионе определяется автоматически.без участия человеческого фактора.

Степанов также отметил, что накануне местных выборов вокруг карантинных ограничений могут быть политические спекуляции.

Вчера мэр Тернополя Сергей Надал заявил в Facebook, что не согласен с внесением города в красную карантинную зону и обвинил правительство в попытке запугать жителей города, предположив, что это происходит из-за сбора подписей на защиту украинского языка, протестов под Верховной Радой и против дистанционного обучения.

Также вчера горсовет Луцка, который тоже попал в красную зону, заявил, что не будет вводить соответствующие ограничения.

Денис Юдин

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