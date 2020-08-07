UA

Карантин. В Минздраве объяснили, как можно выехать из красной зоны

07.08.2020, 10:55
Карантин. В Минздраве объяснили, как можно выехать из красной зоны - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео ICTV

При выезде из красной карантинной зоны не нужно делать тест на коронавирус

При выезде из красной карантинной зоны в другие регионы страны не надо делать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 или же проходить самоизоляцию, однако можно пользоваться лишь личным транспортом. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил, что необходимости в тесте или изоляции нет, так как перемещение происходит внутри страны.

В то же время в красных зонах должна быть прекращена работа городского, межгородского, внутреннеобластного транспорта, отметил Степанов.

"Можно пользоваться исключительно собственным транспортом. При этом количество людей, которые в нем пребывают, не должно превышать пять человек за исключением детей до 14 лет", - подытожил министр.

Читайте также: Вспышка коронавируса. В Херсоне закрыли городскую клиническую больницу

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
коронавирус карантин красная зона Украина COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?

Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?
 