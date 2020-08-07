Карантин. В Минздраве объяснили, как можно выехать из красной зоны

При выезде из красной карантинной зоны не нужно делать тест на коронавирус

При выезде из красной карантинной зоны в другие регионы страны не надо делать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 или же проходить самоизоляцию, однако можно пользоваться лишь личным транспортом. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он объяснил, что необходимости в тесте или изоляции нет, так как перемещение происходит внутри страны.

В то же время в красных зонах должна быть прекращена работа городского, межгородского, внутреннеобластного транспорта, отметил Степанов.

"Можно пользоваться исключительно собственным транспортом. При этом количество людей, которые в нем пребывают, не должно превышать пять человек за исключением детей до 14 лет", - подытожил министр.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

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Марк Сировой

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