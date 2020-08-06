Вспышка коронавируса. В Херсоне закрыли городскую клиническую больницу

В клинической больнице Херсона две недели не будут принимать пациентов из вспышки коронавируса. Выписка возможна лишь при негативном тесте на COVID-19

В Херсоне произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в городской клинической больнице имени Лучанского. Об этом сообщает пресс-служба местной облгосадминистрации.

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На данный момент COVID-19 выявили у девяти человек: троих пациентов реанимационного отделения и шести медиков. После первого случая заражения на исследование отобрали 90 проб биоматериалов у контактных лиц, вчера отобрали еще 97.

С 5 по 18 августа в больницу не будут принимать новых пациентов, выписка возможна лишь при наличии негативного результата ПЦР-теста. Подготовлено приказ об обращении жителей Днепровского района в другие больницы города.

На базе больницы продолжит работать центр сердца: всех его пациентов и медиков протестируют на коронавирус.



4 августа сообщалось, что в горбольницах Ивано-Франковска не осталось мест в реанимациях.

В стране диагностировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки - 1313. С начала эпидемии зафиксировано 76 808 заразившихся, из которых 1819 человек умерли и 42 524 выздоровели.

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Марк Сировой

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