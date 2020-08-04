Коронавирус. В горбольницах Ивано-Франковска заполнены все места в реанимациях

Всего в Ивано-Франковской области заполнены 42% больничных кроватей для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19

В городских больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных коронавирусной болезнью COVID-19, заполнены все места в реанимациях. Об этом на оперативном совещании заявила глава городского управления здравоохранения Мария Бойко.

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"На сегодняшнее утро в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице находятся 294 пациентов с пневмониями. В реанимации сегодня находятся 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", - сказала она, добавив, что на инвазивной терапии находятся 18 человек и еще два на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава, на территории города находятся еще две опорные для больных с коронавирусом - областная клиническая инфекционная больница и областной фтизиопульмонологический центр. Обе они подчиняются местному облсовету.

Журналист LIGA.net направил запросы в облсовет и эти больницы, чтобы получить данные о наличии мест в реанимациях.

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Всего же в городе зафиксировано 1629 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 597 человек, умерли – 56. По данным облгосадминистрации, сейчас в Ивано-Франковской области развернуто 1236 коек для больных COVID-19, заняты 519 (42%).

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны. Ивано-Франковск попал в оранжевую зону, где должны действовать одни из самых жестких ограничений. Мэр города Руслан Марцинкив написал в Facebook, что несогласен с разделением страны на зоны и что "будет действовать в рамках закона: при необходимости - созывать комиссию и сессию городского совета".

В Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин, несмотря на то, что города попали в красную зону. В Кицманском районе Черновицкой области (также в красной зоне) усилить ограничения согласились, передает Молодий буковинець.

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Марк Сировой

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