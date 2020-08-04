"Подготовиться, пока есть время". МОЗ прогнозирует рост заболеваемости COVID-19

По словам Ляшко, сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой, но уже через два месяца заболеваемость коронавирусом в Украине может возрасти

С октября по апрель в Украине может вырасти заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19, местным властям поручат подготовить больницы. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он отметил, что тенденции распространения инфекции в мире не являются позитивными, а в Европе начинается вторая волна заболеваемости, в частности растет число заболевших в Германии, Швейцарии и Испании.

"Мы должны быть готовыми к увеличению числа случаев. Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение во время эпидсезона гриппа и ОРВИ – с октября по апрель", - сказал Ляшко.

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По его словам, сейчас больницы первой и второй волны справляются с нагрузкой, но министр здравоохранения подготовил поручение облгосадминистрациям подготовить фонд больничных коек для пациентов с COVID-19 и гриппом.

"Мы должны быть готовы: мы должны подвезти кислород к койкам, мы должны обеспечить противовирусными препаратами, индивидуальными средствами защиты. Мы должны быть готовыми, пока у нас есть время", - сказал он.

Неделю назад глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что созывает чрезвычайный комитет на фоне ускорения пандемии коронавируса.

ировое сообщество достигло прогресса в разработке вакцины , однако, пока эффективного средства против коронавируса еще нет, стоит продолжать тактику сдерживания пандемии. После заседания комитета глава ВОЗ отметил , что м

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Марк Сировой

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