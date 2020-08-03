ВОЗ созвала чрезвычайный комитет по коронавирусу: результаты заседания

Большинство людей остаются уязвимыми перед коронавирусом даже в регионах, где уже были сильные вспышки COVID-19, отмечает глава ВОЗ Геберйесус

Мировое сообщество достигло прогресса в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, однако, пока эффективного средства против патогена еще нет, стоит продолжать тактику сдерживания пандемии. К таким выводам пришел чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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"Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент серебряной пули нет и не может быть никогда", - сказал он.

По словам Гебреисуса, комитет рекомендовал странам присоединяться к платформе Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, которая объединяет усилия по разработке тестов, вакцин и лекарств.

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При этом глава ВОЗ отметил, что пока прекращение вспышек сводится к основам общественного здравоохранения и борьбы с распространением болезней.

По его словам, в некоторых сильно пострадавших странах наблюдаются повторные всплески инфекции, но в то же время другим удается брать заболеваемость под контроль. "Из серологических исследований мы знаем, что большинство людей остаются восприимчивыми к этому вирусу даже в районах, где произошли серьезные вспышки", - объяснил чиновник.

Он предостерег от поспешной отмены карантина и призвал поддерживать системы здравоохранения. Власти должны обеспечивать тестирование, изоляцию и лечение инфицированных, а также выявление их контактов. Люди – соблюдать дистанцию, носить маску, регулярно мыть руки и безопасно кашлять вдали от окружающих.

Неделю назад глава ВОЗ заявил, что созывает чрезвычайный комитет на фоне ускорения пандемии коронавируса.

На утро 3 августа в мире выявлено 18 236 072 заболевших, 692 809 умерших и 11 445 983 выздоровевших .



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Марк Сировой

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