Нынешние вспышки коронавируса может "устраивать" молодежь – евродиректор ВОЗ

По словам директора евроотделения ВОЗ, властям стран и ЕС нужно лучше коммуницировать с молодыми людьми - те должны стать более ответственными

Причиной недавних вспышек заболеваемости коронавирусом в Европе может быть молодежь. Об этом в эфире BBC Radio 4 заявил европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновник отметил, что все больше стран переживают локальные всплески заболевания, которые происходят "вследствие изменений в поведении людей".

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых случаев инфицирования у молодых людей. Мне кажется, это достаточно ясный сигнал, что пора подумать, как лучше вовлечь молодежь (в соблюдение эпидрежима, - ред.)", - считает доктор Клюге.

Читайте также: Глава ВОЗ об отношении молодежи к коронавирусу: Вы не неуязвимые

Он добавил, что как отец двух дочерей понимает - молодые люди "не хотят пропустить лето", но подчеркнул: "Они несут ответственность перед собой, родителями, бабушкой и дедушкой и своими общинами".

"Поскольку теперь мы знаем, как правильно вести себя, чтобы оставаться здоровыми, давайте воспользуемся этими знаниями", – резюмировал специалист.

Минимальная цена будущей вакцины от коронавируса может составить около трех евро, максимальная - $60.

Читайте также: Данилов о пандемии коронавируса: Произошла первая биологическая мировая война

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.