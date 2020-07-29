Данилов о пандемии коронавируса: Произошла первая биологическая мировая война

"Как все это произошло", говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, "мы сейчас не можем дать ответ"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который в марте бездоказательно заявил, что новый коронавирус - "из секретной лаборатории", в эфире канала Украина 24 высказал уверенность, что пандемия SARS-CoV-2 является "биологической мировой войной".

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По его мнению, "произошла первая биологическая мировая война".

"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, уточнив, что на этот вопрос "мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло".

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Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате "страдает весь мир - это факт".

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Евгений Пилипенко

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