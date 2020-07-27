В США вывели гибрид коронавируса и вируса крупного рогатого скота. Это на пользу

Как основу для гибрида авторы взяли вирус везикулярного стоматита (VSV), "рабочую лошадку" многих вирусологических лабораторий: он довольно безобиден

Ученые по всему миру получили возможность ускорить всестороннее исследование нового коронавируса, включая создание вакцин и лекарств: их коллеги из Вашингтонского университета в Сент-Луисе создали гораздо менее опасный гибридный вирус. Он инфицирует клетки и распознается антителами, как SARS-CoV-2, но для опытов с ним не нужны лаборатории топ-уровня биозащиты. Публикация доступна в журнале Cell Host & Microbe.

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Вызывающий COVID-19 вирус можно безопасно изучать только в местах с несколькими уровнями защиты (BSL-3), сложными системами вентиляции, герметичными костюмами для всего тела и респираторами под давлением. Эти меры очень замедляют усилия по поиску способов борьбы с COVID-19, так как большинство ученых не имеют доступа к подобным лабораториям.

VSV - это вирус крупного рогатого скота, лошадей и свиней, который иногда заражает людей, вызывая легкую гриппоподобную болезнь, которая длится от трех до пяти дней.

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Выглядит схема примерно так, как на иллюстрации ниже. У патогена берут кусок генетического кода, по которому производится белок-шип оболочки, и вставляют его в геном "слабого" вируса-реципиента вместо аналогичного родного гена. Оболочка последнего в результате "ощетинивается" этим самым белком, но гибридный вирус уже не имеет патогенности SARS-CoV-2 из-за отсутствия других генов, необходимых для возникновения тяжелой болезни.

Используя сыворотку переболевших COVID-19 и очищенные антитела, было показано, что гибрид распознается иммунитетом во многом как настоящий вирус SARS-CoV-2. Антитела вырабатываются и против других белков SARS-CoV-2, но именно антитела против белка-шипа, вероятно, наиболее важны для защиты.

Эксперименты с гибридом можно проводить в лабораториях меньшего уровня биозащиты (BSL-2).

"У нас никогда не было такого количества запросов на получение научного материала в столь короткий период времени. Мы передали вирус исследователям в Аргентину, Бразилию, Мексику, Канаду и, конечно, по всей территории США. Есть запросы из Британии и ФРГ", - рассказали авторы гибрида VSV-SARS-CoV-2.

На основе такого суррогатного вируса в Израиле уже создали вакцину VSV-∆G-S.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко

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