Ученые предложили оригинальный метод лечения герпеса. Это действительно необычно

Исследователи выяснили, что давление внутри белковой капсулы с вирусным геномом - вчетверо выше, чем в бутылке шампанского. И предложили метод борьбы

Шведско-американская группа ученых заявила о разработке необычного способа борьбы с неизлечимыми вирусными инфекциями, показав его эффективность на вирусе простого герпеса (HSV-1). Статья опубликована в журнале PLOS Pathogenes.

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Ноу-хау-метод борьбы с пока еще неизлечимым HSV-1 весьма оригинален: он основан не на патогенных свойствах патогена. Авторы выяснили, что молекула генетического кода вируса настолько плотно упакована в капсид (белковую оболочку), что давление там – около 20 атмосфер, и когда частица проникает в клетку, она буквально "выстреливает" в ее ядро своим геномом.

Ученые отыскали химическое соединение, молекулы которого проникают под оболочку вируса и "выключают" давление внутри нуклеокапсида HSV-1. То есть, молекулы генетического кода вируса больше не выбрасываются с большой скоростью и не могут проникать в ядро клетки-жертвы, вынуждая ее производить новые частицы патогена.

Были проведены успешные доклинические тесты в Нацинституте здравоохранения США.

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Разработчики уверяют, что вирус не сможет адаптироваться к такому сугубо физическому методу борьбы: мутации ему не помогут. То есть, никакой резистентности не может появиться, как это бывает с препаратами, воздействующими на патогенные свойства вируса.

СПРАВКА . Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивируя. Вакцины пока нет.

Авторы назвали свой метод "прорывом в разработке противовирусных препаратов". По их словам, антивирусный эффект от их вещества "в разы" лучше, чем при лечении ацикловиром – лучшим на сегодня препаратом против герпеса. При этом способ работает со всеми девятью типами человеческих и животных герпесвирусов, в том числе устойчивыми к ацикловиру.

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Исследователи надеются, что удастся разработать безопасный способ лечения многих считающихся неизлечимыми инфекций на основе их открытия.

В марте 2020-го в журнале Nature появилась публикация, что SARS-CoV-2 – продукт естественной эволюции, а не созданный в лаборатории патоген.

В апреле ученые заявили о прорыве, расшифровав геном вируса герпеса – он оказался сложнее, чем считалось.

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Евгений Пилипенко

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