Ученые предложили оригинальный метод лечения герпеса. Это действительно необычно
Исследователи выяснили, что давление внутри белковой капсулы с вирусным геномом - вчетверо выше, чем в бутылке шампанского. И предложили метод борьбы
Шведско-американская группа ученых заявила о разработке необычного способа борьбы с неизлечимыми вирусными инфекциями, показав его эффективность на вирусе простого герпеса (HSV-1). Статья опубликована в журнале PLOS Pathogenes.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ноу-хау-метод борьбы с пока еще неизлечимым HSV-1 весьма оригинален: он основан не на патогенных свойствах патогена. Авторы выяснили, что молекула генетического кода вируса настолько плотно упакована в капсид (белковую оболочку), что давление там – около 20 атмосфер, и когда частица проникает в клетку, она буквально "выстреливает" в ее ядро своим геномом.
Ученые отыскали химическое соединение, молекулы которого проникают под оболочку вируса и "выключают" давление внутри нуклеокапсида HSV-1. То есть, молекулы генетического кода вируса больше не выбрасываются с большой скоростью и не могут проникать в ядро клетки-жертвы, вынуждая ее производить новые частицы патогена.
Были проведены успешные доклинические тесты в Нацинституте здравоохранения США.
Нажмите, чтобы увеличить:
Разработчики уверяют, что вирус не сможет адаптироваться к такому сугубо физическому методу борьбы: мутации ему не помогут. То есть, никакой резистентности не может появиться, как это бывает с препаратами, воздействующими на патогенные свойства вируса.
Авторы назвали свой метод "прорывом в разработке противовирусных препаратов". По их словам, антивирусный эффект от их вещества "в разы" лучше, чем при лечении ацикловиром – лучшим на сегодня препаратом против герпеса. При этом способ работает со всеми девятью типами человеческих и животных герпесвирусов, в том числе устойчивыми к ацикловиру.
Читайте также: Открытие. Ученые выяснили, как вирус герпеса маскируется и проникает в мозг
Исследователи надеются, что удастся разработать безопасный способ лечения многих считающихся неизлечимыми инфекций на основе их открытия.
- В марте 2020-го в журнале Nature появилась публикация, что SARS-CoV-2 – продукт естественной эволюции, а не созданный в лаборатории патоген.
- В апреле ученые заявили о прорыве, расшифровав геном вируса герпеса – он оказался сложнее, чем считалось.
Смотрите видео: Создана 3D-анимация мощной технологии генной инженерии
Комментарии