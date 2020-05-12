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Ученые выяснили, как вирус герпеса маскируется и проникает в мозг

Ученые выяснили, как вирус герпеса маскируется и проникает в мозг - Фото
Нейроны (фото — Imre Vida, NeuroCure Cluster/Charité – Universitätsmedizin Berlin)
12.05.2020, 12:04

До сих пор было слабо изучено, каким образом вирус простого герпеса иногда способен уклониться от врожденного иммунитета клеток головного мозга

Международная группа ученых открыла молекулярный механизм, который помогает вирусу простого герпеса (HSV-1) проникать в головной мозг. В этом им помогли эксперименты на культурах клеток мозга мышей. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Medicine.

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Эта инфекция впервые проявляется на поверхностях слизистой: вирус поражает эпителиальные клетки и затем распространяется от периферических нервов в центральную нервную систему. В итоге он может заразить мозг и вызвать герпесный энцефалит - редкое заболевание с высокой смертностью.

Защита нейронов несколько отличается от иммунитета клеток других органов, которые поражает этот вирус, и обычно она успешно предотвращает проникновение патогена - но не всегда. Люди со СПИД и другие пациенты с сильно ослабленным иммунитетом - в группе риска.

Исследователи вырезали из генома вируса определенные гены и затем заражали этими штаммами нейроны мышей. Выяснилось, что наиболее подходящим кандидатом на роль активатора процесса "маскировки" является вирусный ген VP1-2 и кодируемый им белок с таким же названием.

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При проникновении частиц вируса в мозг этот белок срезает со STING (одного из основных белков иммунитета, который запускает каскадную реакцию организма на инфекцию) убиквитины - части аминокислотной структуры белка. STING после этого становится малоэффективным в связывании патогена.

Когда же VP1-2 вырезали из генома вируса, иммунитет микроглии "увидел" инфекцию, лишенную деубиквитазной способности.

СПРАВКА. Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивируя. Вакцины пока нет.

Восемь типов вирусов герпеса вызывают разные по тяжести заболевания у людей: HHV1 – губной герпес и герпетический стоматит, HHV2 – генитальный, VZV – ветряная оспа, HCMV – цитомегаловирус человека, EBV – вирус Эпштейна-Барр, HHV6 и HHV7 – псевдокраснуха и т.д.

Если получится создать препараты, который заблокируют такой специфический "навык" HSV-1, можно будет повысить шансы на успешный исход лечения герпесного энцефалита, пишут авторы в medicalxpress.com.

Они добавили, что хотя исследование сосредоточено на герпесвирусах, есть параллели с коронавирусом: "Наши результаты дают надежду на то, что если мы сможем предотвратить блокирование вирусом белка STING, то сможем пресечь его размножение. Это может открыть новые принципы лечения герпеса, гриппа, а также коронавируса".

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Евгений Пилипенко
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наука исследование медицина мозг генетика герпес нейрон hsv-1
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