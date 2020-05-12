Ученые выяснили, как вирус герпеса маскируется и проникает в мозг

Нейроны (фото — Imre Vida, NeuroCure Cluster/Charité – Universitätsmedizin Berlin)

Международная группа ученых открыла молекулярный механизм, который помогает вирусу простого герпеса (HSV-1) проникать в головной мозг. В этом им помогли эксперименты на культурах клеток мозга мышей. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Medicine.

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Эта инфекция впервые проявляется на поверхностях слизистой: вирус поражает эпителиальные клетки и затем распространяется от периферических нервов в центральную нервную систему. В итоге он может заразить мозг и вызвать герпесный энцефалит - редкое заболевание с высокой смертностью.

Защита нейронов несколько отличается от иммунитета клеток других органов, которые поражает этот вирус, и обычно она успешно предотвращает проникновение патогена - но не всегда. Люди со СПИД и другие пациенты с сильно ослабленным иммунитетом - в группе риска.

Исследователи вырезали из генома вируса определенные гены и затем заражали этими штаммами нейроны мышей. Выяснилось, что наиболее подходящим кандидатом на роль активатора процесса "маскировки" является вирусный ген VP1-2 и кодируемый им белок с таким же названием.

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При проникновении частиц вируса в мозг этот белок срезает со STING (одного из основных белков иммунитета, который запускает каскадную реакцию организма на инфекцию) убиквитины - части аминокислотной структуры белка. STING после этого становится малоэффективным в связывании патогена.

Когда же VP1-2 вырезали из генома вируса, иммунитет микроглии "увидел" инфекцию, лишенную деубиквитазной способности.

СПРАВКА . Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивируя. Вакцины пока нет.



Восемь типов вирусов герпеса вызывают разные по тяжести заболевания у людей: HHV1 – губной герпес и герпетический стоматит, HHV2 – генитальный, VZV – ветряная оспа, HCMV – цитомегаловирус человека, EBV – вирус Эпштейна-Барр, HHV6 и HHV7 – псевдокраснуха и т.д.

Если получится создать препараты, который заблокируют такой специфический "навык" HSV-1, можно будет повысить шансы на успешный исход лечения герпесного энцефалита, пишут авторы в medicalxpress.com.

Они добавили, что хотя исследование сосредоточено на герпесвирусах, есть параллели с коронавирусом: "Наши результаты дают надежду на то, что если мы сможем предотвратить блокирование вирусом белка STING, то сможем пресечь его размножение. Это может открыть новые принципы лечения герпеса, гриппа, а также коронавируса".

В марте в журнале Nature появилась публикация, что SARS-CoV-2 – продукт естественной эволюции, а не созданный в лаборатории патоген.

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