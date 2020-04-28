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Прорыв. Расшифрован геном вируса герпеса – он сложнее, чем считали ранее

Прорыв. Расшифрован геном вируса герпеса – он сложнее, чем считали ранее - Фото
Иллюстрация: microbenotes.com
28.04.2020, 08:28

Ученые выяснили, что вместо 80 генов у вируса простого герпеса первого типа их, вероятно, 284. Исследование приближает создание вакцины.

Группа ученых из ФРГ и Британии расшифровала геном вируса простого герпеса. Они пишут в публикации в журнале Nature, что генетическая последовательность HSV-1 "значительно более комплексная, чем считалось".

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Ранее предполагалось, что у вируса около 80 ORF (при некотором допущении, грубо говоря, генов, — ред.), но финальный результат показал – включая около двух сотен РНК-транскриптов, их 284. При этом 46 из недавно открытых генов кодируют сборку основных белковых структур частицы вируса, остальные – "второстепенные".

СПРАВКА. Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивируя. Вакцины пока нет.

Восемь типов вирусов герпеса вызывают разные по тяжести заболевания у людей: HHV1 – губной герпес и герпетический стоматит, HHV2 – генитальный, VZV – ветряная оспа, HCMV – цитомегаловирус человека, EBV – вирус Эпштейна-Барр, HHV6 и HHV7 – псевдокраснуха и т.д.

Долгое время считалось, что HSV-1 вызывает лишь относительно простые симптомы вроде "губной простуды", однако более тщательные недавние исследования показали, что его действие на организм куда более комплексное и может стоять за самыми разными заболеваниями от рака в мочеполовой системе и энцефалита до пневмонии и болезни Альцгеймера.

Изображение капсида вируса HSV-1:

Изучив HSV-1 более тщательно, можно будет применять его частицы для создания противораковых препаратов, чтобы точечно уничтожать некоторые типы опухолей, надеются генетики. Для безопасности потребуется вырезать из его генома определенные участки.

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Кроме того, подчеркивают авторы исследования, секвенирование генома HSV-1 – это значительный шаг к созданию эффективной вакцины.

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Евгений Пилипенко
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наука вакцина вирус генетика геном расшифровка герпес
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