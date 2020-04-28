Прорыв. Расшифрован геном вируса герпеса – он сложнее, чем считали ранее

Группа ученых из ФРГ и Британии расшифровала геном вируса простого герпеса. Они пишут в публикации в журнале Nature, что генетическая последовательность HSV-1 "значительно более комплексная, чем считалось".
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Ранее предполагалось, что у вируса около 80 ORF (при некотором допущении, грубо говоря, генов, — ред.), но финальный результат показал – включая около двух сотен РНК-транскриптов, их 284. При этом 46 из недавно открытых генов кодируют сборку основных белковых структур частицы вируса, остальные – "второстепенные".
Долгое время считалось, что HSV-1 вызывает лишь относительно простые симптомы вроде "губной простуды", однако более тщательные недавние исследования показали, что его действие на организм куда более комплексное и может стоять за самыми разными заболеваниями от рака в мочеполовой системе и энцефалита до пневмонии и болезни Альцгеймера.
Изображение капсида вируса HSV-1:
Изучив HSV-1 более тщательно, можно будет применять его частицы для создания противораковых препаратов, чтобы точечно уничтожать некоторые типы опухолей, надеются генетики. Для безопасности потребуется вырезать из его генома определенные участки.
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Кроме того, подчеркивают авторы исследования, секвенирование генома HSV-1 – это значительный шаг к созданию эффективной вакцины.
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