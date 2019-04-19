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19.04.2019, 11:19

Впервые расшифрован геном крестоносцев: результаты удивляют

Впервые расшифрован геном крестоносцев: результаты удивляют - Фото
Иллюстрация: renegadetribune.com

Ученые из Института Сенгера в Кембриджшире вместе с коллегами из других научных структур впервые провели анализ ДНК "воинов веры"

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Генетики расшифровали ДНК средневековых крестоносцев, взяв пробы костей воинов, которые погибли при осаде Сидона в XIII веке. Как говорится в статье на EurekAlert, после сравнения результатов с матрицей генома тогдашних и современных жителей Ливана, а также средневековых европейцев, выяснилось, что в боях за Святую Землю принимали участие не только выходцы из Старого Света.

Несколько лет назад ливанские археологи нашли яму у стен Сидона с захоронением около 20 тел мужчин. Ученые считают, что это останки крестоносцев.

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По данным опубликованного в American Journal of Human Genetics исследования, среди крестоносцев были местные жители и дети от смешанных браков. 

Трое "воинов веры" из проб ДНК были определены как европейцы, четверо их возможных соратников - как местные жители, еще два человека имели "смешанные" генетические признаки.

Ученые уточняют: нельзя со стопроцентной гарантией говорить о том, что среди крестоносцев были не европейцы, так как победившие у Сидона мусульмане могли захоронить в одной могиле всех погибших.

Но склоняются к версии, что в войсках крестоносцев воевали как ближневосточные христиане, которые "имели зуб" на сельджуков, так и метисы от браков рыцарей и местных женщин.

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Теги: история, наука, днк, Ливан, генетика, крестоносцы
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