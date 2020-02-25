Открытие. Генетики в США замедлили развитие страшной наследственной болезни

Стилизация молекулы ДНК (иллюстрация pixabay.com)

С помощью усовершенствованной методики редактирования генов CRISPR ученые сумели отключить один из генов, который отвечает за наследственную форму бокового амиотрофического склероза - неврологического заболевания, от которого пока невозможно излечиться. Об этом сообщила пресс-служба Университета Иллинойса, исследование опубликовано в журнале Molecular Therapy.

Удалось замедлить прогрессирование заболевания, улучшить мышечную функцию и увеличить продолжительность жизни у мышей с агрессивной формой БАС, которая парализует тело за нескольких месяцев после рождения.

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Слева - мутантный ген в клетке без вмешательства CRISPR, справа - после "лечения":

В обычной технологии CRISPR разрезаются обе нити ДНК, что сопряжено с увеличением процента ошибочных "правок". Американцы смогли отредактировать молекулу при помощи белка-"редактора оснований", заменяя одну букву последовательности ДНК другой, то есть не разрезания обе нити.

СПРАВКА. БАС - медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Постепенно идет поражение двигательных нейронов, в итоге человек больше не может передвигаться, двигать конечностями, в конце концов наступает полный паралич: теряется способность питаться и дышать. БАС диагностировали у чемпиона мира в супертяжелом весе профибокса Эззарда Чарльза, гитариста-виртуоза Джейсона Беккера, легенды бейсбола Лу Герига, знаменитого физика-теоретика Стивена Хикинга и многих других. Частота случаев заболевания - 0,86-2,5 на 100 000 человек в год.

Им удалось точечно и навсегда отключить ген SOD1 в клетках позвоночника мышей: именно он отвечает за ~20% наследственных форм БАС.

Сейчас группа изучает способы нацеливания только на мутантную копию гена, так как нынешний редактор потенциально нарушает и его здоровую версию. Ученые также ищут способы применить свой метод для лечения мышечной дистрофии Дюшенна и мышечной атрофии позвоночника.

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