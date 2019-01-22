CRISPR: Ученые выводят цыплят, устойчивых к вирусу гриппа

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Британские ученые выводят цыплят, модифицированных генетически таким образом, чтобы быть полностью устойчивыми к птичьему гриппу. Об этом сообщает Reuters.

Первый из трансгенных птенцов будет выведен в этом году в Институте Рослина в Эдинбургском университете в Шотландии, говорит Венди Барклай, профессор вирусологии в Имперском колледже Лондона.

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ДНК птиц изменили с использованием технологии редактирования генов CRISPR. Модификация заключается в удалении частей белка, восприимчивых к заболеванию. Конечная идея состоит в выведении птиц, которые могли бы стать буфером между дикими птицами и человеком и прервать распространение вируса.

Число жертв последней эпидемии гриппа в 2009-2010 гг., вызванной штаммом H1N1 и считающейся относительно легкой, составило около полумиллиона человек во всем мире.

Во время эпидемии испанского гриппа в 1918 г. погибло около 50 миллионов человек.

В конце прошлого года ученые из Университета Райса в США успешно доставили ДНК-содержащие частицы с компонентами системы CRISPR/Cas9 в раковые опухоли подопытных мышей.

До этого швейцарская биотехнологическая компания CRISPR Therapeutics разработала способ, который, по заявлениям ее специалистов, позволит излечивать людей от врожденного заболевания крови - бета-талассемии.