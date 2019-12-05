У ГМО-детей в Китае могли произойти непредвиденные мутации — MIT

Хэ Цзянькуй (скриншот)

Научный журнал MIT Technology Review показал фрагменты исследования якобы пропавшего год назад китайского ученого Хэ Цзянькуя, который редактировал ДНК младенцев: из текста следует, что в их геноме из-за вмешательства могли произойти непредвиденные мутации.

Генетик пишет, что у одного эмбриона аномалий не замечено, тогда как у другого модификанта наблюдалась "возможная 1-bp вставка в межгенный участок в хромосоме 1".

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Из фрагментов его рукописи косвенно можно сделать вывод, что разные их клетки были модифицированы по-разному, а часть осталась нетронутой.

Международные эксперты, которым журнал показал рукопись китайца и попросил оценить ее, пишут, что выводы и заявления ученого не до конца подтверждаются данными.

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MIT Technology Review подытожили тем, что этическому обоснованию работ у Цзянькуя уделено "чрезвычайно мало" места. Более того, пишут ученые, план его исследований официально зарегистрировали пост-фактум, а на родителей детей могли давить.

Справка. 26 ноября 2018 года ученый объявил, что в КНР появились “генномодифицированные” близнецы Нана и Лула. Цзянькуй заявил, что провел исследование, чтобы найти способ сделать эмбрионы невосприимчивыми к ВИЧ: вводил им "исправленный" ген. Власти Китая назвали работу "незаконной и неприемлемой” и приказали прекратить использовать технологию CRISPR/Cas9 для “модифицирования" человеческих эмбрионов.

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