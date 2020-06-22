В Израиле создали VSV-∆G-S: вакцину против коронавируса на базе другого вируса

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Израильские биотехнологи сообщили об успешном создании и доклинических испытаниях вакцины VSV-∆G-spike, которая состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV): он умеет кодировать белок-шип (S-белок) с поверхности коронавируса SARS-CoV-2, и тем самым вызывает иммунную реакцию организма. Препринт отчета выложен на сервер bioRxiv.

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VSV – РНК-вирус из семейства Rhabdovirida (куда входит также опаснейший вирус бешенства), который вызывает заболевания у лошадей, лам, крупного рогатого скота и свиней. Обычно быстро проходит без лечения. Может вызвать гриппоподобную инфекцию у людей. VSV ранее использовали как вакцинную платформу против Эболы, ВИЧ и геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Ученые взяли этот вирус, заменили в нем "ген", кодирующий шип-белок VSV-G, на ген S-белка SARS-CoV-2. Полученным рекомбинантным вирусом через месяц привили золотистых хомячков. В месте введения не наблюдалось воспаления, животные во всех группах набирали вес и не проявляли каких-либо признаков заболеваемости.

Вакцину вводили как внутримышечно, так и подкожно, в концентрациях от 10 000 до 1 млрд бляшкообразующих единиц (БОЕ, наименьшее количество вируса, способное вызвать образование колонии патогена). Разницы между способами введения обнаружено не было. Ученые остановились на дозе 1 млн БОЕ.

Авторы пишут, что однократная вакцинация "привела к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител против коронавируса", и что последующая попытка заразить животных настоящим SARS-CoV-2 через нос в концентрациях от 50 000 до 5 млн БОЕ (остановились на максимальной) не привела к развитию у них болезни.

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В то время как в легких инфицированных хомячков были сильно поражены ткани (очаги воспаления, инвагинация плевры, массивный альвеолярный коллапс и отек) и диагностированы высокие концентрации вируса, у иммунизированных была "только незначительная патология и отсутствие вирусной нагрузки". Невакцинированные контрольные животные сильно болели, теряя до 3% до 16% веса в зависимости от дозы патогена.

Такой тип вакцины имеет свои преимущества, подчеркнули авторы. VSV может легко "размножаться", он вызывает сильный иммунитет, а удаление белка VSV-G - основного фактора вирулентности VSV, ослабляет вирус. Более того, большая часть населения серонегативна по отношению к нему, то есть почти у всех будет сильный иммунный ответ.

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