CureVac дали добро на испытания вакцины против SARS-CoV-2: ее хотел купить Трамп

Офисное здание CureVac (фото - ЕРА)

Биотехнологическая компания CureVac получила от властей Германии разрешение на клинические испытания своей тест-вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет пресс-служба регулятора в этой области - Института Пауля Эрлиха.

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Вакцина-кандидат немцев основана на использовании специфической молекулы - матричной рибонуклеиновой кислоты. "Кусочки" генетического кода вируса доставляются в организм прививаемого, завернутые в липидные нанокапсулы. Клетки последнего начинают собирать по информации из этой вирусной мРНК шип-белок SARS-CoV-2. Организм вырабатывает антитела к этому белку, и потом, когда столкнется с настоящим вирусом, уже будет во всеоружии.

На I фазе испытаний вакцинируют 144 взрослых здоровых добровольцев, еще 24 человека будут контрольной группой. В процессе дозу постепенно увеличат, чтобы определить общую безопасность и переносимость препарата, а также наиболее подходящую для получения иммунного ответа дозу.

В Германии уточнили, что разрешение для CureVac - уже 11-е в мире по вакцинам против коронавируса, и второе - в этой стране. Значительно раньше, в апреле, разрешение выдали препарату компании BioNTech.

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Ранее, как писали СМИ, президент США Дональд Трамп собирался выкупить за $1 млрд права для своей страны на будущую вакцину CureVac. В Берлине заявили, что "Германия не продается", а препарат создается для всех во всем мире.