Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

CureVac дали добро на испытания вакцины против SARS-CoV-2: ее хотел купить Трамп

CureVac дали добро на испытания вакцины против SARS-CoV-2: ее хотел купить Трамп - Фото
Офисное здание CureVac (фото - ЕРА)
17.06.2020, 14:47

В марте Еврокомиссия выделила CureVac €80 млн для ускорения разработки и производства вакцины, а 15 июня Германия купила долю в компании за €300 млн

Биотехнологическая компания CureVac получила от властей Германии разрешение на клинические испытания своей тест-вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет пресс-служба регулятора в этой области - Института Пауля Эрлиха.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вакцина-кандидат немцев основана на использовании специфической молекулы - матричной рибонуклеиновой кислоты. "Кусочки" генетического кода вируса доставляются в организм прививаемого, завернутые в липидные нанокапсулы. Клетки последнего начинают собирать по информации из этой вирусной мРНК шип-белок SARS-CoV-2. Организм вырабатывает антитела к этому белку, и потом, когда столкнется с настоящим вирусом, уже будет во всеоружии.

На I фазе испытаний вакцинируют 144 взрослых здоровых добровольцев, еще 24 человека будут контрольной группой. В процессе дозу постепенно увеличат, чтобы определить общую безопасность и переносимость препарата, а также наиболее подходящую для получения иммунного ответа дозу.

В Германии уточнили, что разрешение для CureVac - уже 11-е в мире по вакцинам против коронавируса, и второе - в этой стране. Значительно раньше, в апреле, разрешение выдали препарату компании BioNTech.

Читайте также: Украина ведет переговоры о закупке вакцины AZD1222

Ранее, как писали СМИ, президент США Дональд Трамп собирался выкупить за $1 млрд права для своей страны на будущую вакцину CureVac. В Берлине заявили, что "Германия не продается", а препарат создается для всех во всем мире.

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
исследование медицина вакцина коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 мРНК CureVac
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 