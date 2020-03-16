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Трамп хочет права на вакцину от коронавируса "только для США", ФРГ против - СМИ

Трамп хочет права на вакцину от коронавируса "только для США", ФРГ против - СМИ - Фото
Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)
16.03.2020, 12:15

Американские чиновники отрицают, что президент США хочет получить вакцину только для своей страны: говорят, любое решение "передадут всему миру"

Американский президент Дональд Трамп якобы обратился к Германии с предложением выкупить "за $1 млрд" права для США на потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. В ответ на такое министры ФРГ заявили, что "Германия не продается", пишет британское издание The Guardian.

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В издании Welt am Sonntag пишут о таком предложении Трампа к фармацевтической компании CureVac в Тюрингии. Подтверждений из официальных источников нет. Тем не менее, "предложением" возмутился министр экономики ФРГ Питер Альтмайер. В комментарии каналу ARD он сказал, что "страна не продается".

Глава Минздрава ФРГ Йенс Спан сказал, что CureVac пытается создать вакцину "для всего мира, а не отдельных стран".

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Вчера, 15 марта, инвесторы компании заявили, что не продадут будущую вакцину ни одному государству, если им удастся ее разработать. "Она должна помочь и защитить людей во всем мире", - сказал глава основного инвестора холдинга Dievini Hopp BioTech Дитмар Хопп.

CureVac - основанная в 2000 году биофармацевтическая компания. Вместе с Институтом Пауля Эрлиха разрабатывает методы лечения на основе матричной РНК (мРНК). Сосредоточена на разработке вакцин против инфекционных заболеваний, лекарств от рака и редких заболеваний.

Анонимный чиновник из США заявил AFP вчера, что сообщения о предложении Трампа "сильно преувеличены": "Правительство США поговорило со многими (более 25) компаниями, которые утверждают, что могут помочь с вакциной. Большинство из них уже получили начальное финансирование от американских инвесторов. Любое найденное решение будет передано миру".

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Евгений Пилипенко
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