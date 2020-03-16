Минздрав Франции боится, что эпидемию не обуздать: люди игнорируют рекомендации

Джером Саломон (фото - ЕРА)

У Франции проблемы с обузданием распространения в стране коронавирусной инфекции из-за того, что многие люди проигнорировали призывы медиков и властей к социальной самоизоляции. Об этом со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения страны Джерома Саломона пишет Reuters.

Топ-чиновник Минздрава Франции сетует, что вчера многие парижане все равно вышли "в люди", несмотря на официальные рекомендации не покидать дома и закрытие кафе/ресторанов по всей стране.

Саломон говорит, что такой низкий уровень социальной ответственности "означает, что нам не удастся обуздать вспышку эпидемии".

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Чиновник говорит, что будет "катастрофой", если Франция достигнет той точки эпидемии из-за загруженности системы здравоохранения, когда придется выбирать и решать, кого стоит спасать, а кого - нет.

Источники сообщили Reuters, что власти Франции готовят приказ о частичной блокировке людей дома для борьбы с пандемией.