Франция вслед за Италией и Испанией вводит жесткие меры карантина

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Франция закроет большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений с полуночи субботы. Также жители Франции должны как можно дольше оставаться дома, поскольку распространение коронавируса ускоряется. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Reuters.

Продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции продолжат работать.

Филипп сказал, что у правительства не было выбора, потому что на улицах все еще остаются слишком много людей, которые пренебрегают мерами предосторожности, в том числе не соблюдая безопасное расстояние друг от друга.

Власти Франция также закрывают школы с понедельника и посоветуют людям старше 70 лет оставаться дома.

Премьер сказал, что общественный транспорт продолжит работать, но правительство ожидает, что работодатели начнут предлагать работникам возможность работать из дома.

По состоянию на 14 марта, во Франции 91 человек умер в результате заражения коронавирусом, в пятницу было 79.

Правительство Испании готовится объявить в понедельник о введении чрезвычайных мер противодействия коронавирусу, включая ограничения передвижения граждан.