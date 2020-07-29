От 3 евро. Во сколько обойдется вакцина от COVID-19: цены мировых производителей

Минимальная цена вакцины от коронавируса пока составляет примерно 3 евро, максимальная - около $60

Сейчас во всем мире разрабатывается более сотни различных вариантов вакцин от коронавируса. Большая часть из них еще не прошла всех клинических испытаний, но некоторые мировые производители уже озвучили, во сколько примерно обойдется одна доза вакцины от COVID-19. Примерные цены назвали корпорации Pfizer/BioNTech, а также компании AstraZeneca и Moderna.

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Pfizer Inc/BioNTech SE

Pfizer Inc - крупная американская фармацевтическая компания. Производит самый популярный в мире препарат для снижения уровня холестерина в крови, а также является крупнейшим производителем виагры.

BioNTech SE - немецкая биотехнологическая компания, специализируется на разработке и производстве активной иммунотерапии для индивидуального подхода к лечению онко- и ряда других серьезных заболеваний. Также разрабатывает вакцины против инфекционных и редких заболеваний.

Совместно разработанная этими двумя компаниями вакцина BNT162b1 показала хорошие результаты на первых двух этапах клинических исследований, вызвав гуморальный и клеточный иммунный ответ, пишут авторы исследования на mesRxiv. Препарат вызвал в организме выработку нейтрализующих антител к вирусу, а также повысил Т-клеточный иммунный ответ.

Как сообщает Reuters, примерная стоимость курса вакцины, состоящего из двух доз препарата, будет стоить около 1100 грн ($40).

AstraZeneca plc

Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрирована в Великобритании. Разрабатывает и реализует фармацевтические и биотехнологические препараты, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии и других терапевтических областях.

Вакцина от коронавируса AZF12222 разрабатывалась этой фирмой совместно с Оксфордским университетом и показала положительные результаты уже при первом клиническом испытании. По данным The Lancet, она хорошо переносится организмом и вызывает устойчивый иммунный ответ, генерируя антитела и Т-клетки. Это не означает, что вакцина уже скоро поступит в продажу, отмечают ученые, но это значит, что она готова ко второму этапу исследований.

В Оксфордском университете уверены, что говорить об итоговой цене вакцины пока рано, но примерная ее стоимость будет составлять около 90 грн (2,8 евро).

Moderna Inc

Американская биотехнологическая компания, была создана в 2010 году и с того времени сфокусирована на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК (рыбонуклеиновой кислотой, которая содержит информацию о первичной структуре белков).

В середине мая компания сообщила о первых положительных результатах испытания вакцины от коронавируса mRNA-1273 - у испытуемых начали вырабатываться антитела к SARS-CoV-2, при этом побочные эффекты были незначительные или отсуствовали. По данным британского медицинского журнала nejm.org, 27 июля компания запустила третий этап клинических исследований: в нем примут участие около 30 000 добровольцев.

Financial Times сообщает, что сейчас Moderna ведет переговоры о продаже разработанной ею вакцины по цене примерно 700-800 грн ($25-30) за дозу, то есть около 1400-1600 грн ($50-60) за курс из двух доз.

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Дарья Мостовая

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