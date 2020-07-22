Ультрасовременная вакцина из Лондона от COVID-19 прошла первый этап испытаний

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Все этапы клинического исследования вакцины с рабочим названием COVAC1 "слепы": ни участник, ни персонал не знают, какую дозу получили/колют

Имперский колледж Лондона перешел к следующему - более масштабному - этапу клинических испытания своей вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Это первые тесты на людях с препаратом, основанном на самореплицирующейся РНК (saRNA), уточнили ученые в пресс-релизе.

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"Там нет вируса. Это просто генетический код, который не может произвести (в организме) целые частицы вируса. Фактически, вакцина "обманывает" вашу иммунную систему: та считает, что видела целый вирус, хотя на самом деле она столкнулась только с его поверхностным протеином", - объяснил глава группы разработки профессор Робин Шатток.

Препарат прошел строгие доклинические испытания, подчеркнули создатели: он "безопасен и дает обнадеживающие признаки эффективного иммунного ответа".

На прошлой неделе, после успешного начального этапа с 15 добровольцами, персонал приступил к вакцинации по системе "прайм-буст" (первичная и закрепляющая прививка спустя месяц) большего числа участников - 105 человек от 18 до 75 лет, чтобы выяснить оптимальную дозировку из трех. Первые 15 добровольцев с начальной фазы тестов также получат повторную дозу.

СПРАВКА. saRNA-вакцина - это синтетические кусочки РНК, основанные на геноме вируса, "прилипшие" к поверхности искусственных липидных наночастиц. Такие частицы после инъекции в мышцу способны проникать в клетки, где фрагменты "вирусной" РНК начинают "размножаться" и кодировать производство белков вируса. При этом новые частицы вируса не формируются и saRNA не вызывает изменений в ДНК клетки-хозяина. Появляется иммунный ответ организма. Технология может революционизировать вакцинную отрасль: потенциально она позволяет ученым очень быстро реагировать на новые инфекционные заболевания.

Клинический руководитель исследования Катрина Поллок предостерегла: несмотря на многообещающее начало, пока рано говорить о том, будет ли вакцина эффективна в профилактике инфекции. Шатток ей вторит: только масштабные испытания покажут, снижает ли распространение или серьезность течения болезни COVID-19 та или иная вакцина.

  • Оксфордская вакцина от коронавируса вызывает иммунный ответ — первые результаты.
  • Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 вызвала оба типа иммунного ответа: отчет.

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Теги: наука, британия, исследование, медицина, вакцина, прививка, испытание, имперский колледж Лондона, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, мРНК, Робин Шатток, saRNA
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