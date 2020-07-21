Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 вызвала оба типа иммунного ответа: отчет

Авторы вакцины пишут, что при одобренных дозах нет серьезных побочных эффектов, хотя единицы сообщали о гриппозных симптомах и реакциях в месте укола

Антикоронавирусная вакцина BNT162b1 от компаний Pfizer и BioNTech показала "многообещающие результаты" на фазе I / II клинических испытаний: она вызывает гуморальный (антитела) и клеточный иммунный ответ, а также хорошо переносится. Таким образом, подтверждены результаты ранних тестов в США, пишут авторы в исследовании на medRxiv.

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Эта фаза исследования проведена в ФРГ на 60 здоровых добровольцах от 18 до 55 лет. Препарат, применяемый по схеме двукратной прививки ("первичная+закрепляющая") вызвал выработку в организме нейтрализующих антитела к SARS-CoV-2, в том числе к новому штамму-вариации D614G (гуморальный ответ).

Также отмечено повышение Т-клеточного иммунного ответа: этот тип белых кровяных телец (CD4+ and CD8) - важнейший компонент иммунитета против патогенов, который зачастую обеспечивает долгосрочную и устойчивую защиту.

В компаниях заявили, что планируют начать фазу IIb / III со дня на день: привлекут до 30 000 добровольцев, чтобы доказать эффективность вакцины.

Pfizer и BioNTech надеются на оценку регуляторами их препарата уже в октябре, а к концу года хотят произвести до 100 млн доз и более 1,3 млрд доз в 2021-м. Уже вчера власти Британии подписали соглашение о закупке 30 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech и дополнительных доз от французской группы Valneva.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила пандемию.

началась вспышка заболевания Вчера еще один разработчик вакцины среди компаний-лидеров в этой области, AstraZenecа, сообщил, что препарат ChAdOx1 безопасен и вызвал иммунный ответ у 1077 добровольцев на ранних стадиях клинических испытаний. Ранее о том же рапортовали китайские разработчики из CanSino Biologics.

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Евгений Пилипенко

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