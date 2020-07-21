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Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 вызвала оба типа иммунного ответа: отчет

21.07.2020, 07:13
Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 вызвала оба типа иммунного ответа: отчет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Авторы вакцины пишут, что при одобренных дозах нет серьезных побочных эффектов, хотя единицы сообщали о гриппозных симптомах и реакциях в месте укола

Антикоронавирусная вакцина BNT162b1 от компаний Pfizer и BioNTech показала "многообещающие результаты" на фазе I / II клинических испытаний: она вызывает гуморальный (антитела) и клеточный иммунный ответ, а также хорошо переносится. Таким образом, подтверждены результаты ранних тестов в США, пишут авторы в исследовании на medRxiv.

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Эта фаза исследования проведена в ФРГ на 60 здоровых добровольцах от 18 до 55 лет. Препарат, применяемый по схеме двукратной прививки ("первичная+закрепляющая") вызвал выработку в организме нейтрализующих антитела к SARS-CoV-2, в том числе к новому штамму-вариации D614G (гуморальный ответ).

Также отмечено повышение Т-клеточного иммунного ответа: этот тип белых кровяных телец (CD4+ and CD8) - важнейший компонент иммунитета против патогенов, который зачастую обеспечивает долгосрочную и устойчивую защиту.

СПРАВКА. Уже разработано четыре вакцины против коронавируса на основе технологии мРНК, эта – одна из них. Она кодирует в организме производство тримеризованного гликопротеина шипа SARS-CoV-2. Липидные наночастицы для доставки "вирусной" мРНК в клетки разработаны канадской компанией Acuitas Therapeutics.

В компаниях заявили, что планируют начать фазу IIb / III со дня на день: привлекут до 30 000 добровольцев, чтобы доказать эффективность вакцины.

Pfizer и BioNTech надеются на оценку регуляторами их препарата уже в октябре, а к концу года хотят произвести до 100 млн доз и более 1,3 млрд доз в 2021-м. Уже вчера власти Британии подписали соглашение о закупке 30 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech и дополнительных доз от французской группы Valneva.

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Евгений Пилипенко
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