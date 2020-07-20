Оксфордская вакцина от коронавируса вызывает иммунный ответ — первые результаты

Результаты очень многообещающие, отмечают в Оксфордском университете

Проведенные в Оксфордском университете испытания вакцины от коронавируса с участием 1077 человек показали, что инъекция приводит к выработке антител и Т-клеток, которые могут бороться с COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

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Результаты очень многообещающие, но еще слишком рано утверждать, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 может обеспечить защиту от коронавируса.

Справка. Вакцину ChAdOx1-nCoV-19 создала и проверяет сводная группа ученых из Оксфордского университета и Национальных институтов здоровья США, руководит процессом Сара Гилберт. Препарат разработали по примеру другой вакцины этой группы ученых против вируса ближневосточной лихорадкой MERS – "родни" SARS-CoV-2. Его основа - аденовирус шимпанзе с "исправленным" геномом: этот плюс-минус безобидный для человека патоген проникает в организм и заставляет его клетки производить белок оболочки SARS-CoV-2. Иммунная система начинает вырабатывать антитела к этому антигену.

Как отмечают разработчики, их вакцина приводит к образованию не только антител, но и Т-клеток (Т-лимфоцитов). Таким образом иммунный ответ должен быть более сильным.

Справка. Антитела - это небольшие белки, вырабатываемые иммунной системой, которые, прилипая к поверхности вируса, могут его нейтрализовать.

Т-клетки - тип белых кровяных клеток, которые помогают координировать иммунную систему. Они способны выявить зараженные клетки и уничтожить их. Почти все эффективные вакцины индуцируют ответ антител и Т-клеток.

В проведенном испытании уровни Т-клеток достигли пика через 14 дней после вакцинации, а уровни антител достигли пика через 28 дней.

Исследование показало, что 90% участников выработали нейтрализующие антитела после первой дозы. Только десять человек получили две дозы, и все они в итоге также выработали нейтрализующие антитела.

Опасные побочные эффекты от приема вакцины не зафиксированы, однако у 70% людей появились лихорадка или головная боль. Исследователи говорят, что с этим можно справиться с помощью парацетамола.

Более 10 000 человек примут участие в следующем этапе испытаний в Великобритании. После его окончания можно будет судить об эффективности вакцины.

Ранее ChAdOx1 nCoV-19 испытали на шимпанзе. Одна доза вакцины защитила обезьян от развития коронавирусной пневмонии и других повреждений легких после того, как их заразили SARS-CoV-2.

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Вадим Ребрина

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