COVID-19. Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии и созывает Чрезвычайный комитет
По данным ВОЗ, за последние шесть недель практически удвоилось общее число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19
Пандемия коронавируса продолжает ускоряться - необходимо созывать Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения, чтобы получить рекомендации для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
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"Сейчас в ВОЗ зарегистрировано почти 16 млн случаев заболевания и более 640 000 летальных исходов. И пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев практически удвоилось", - сказал он.
Гебреисус заявил, что созовет Чрезвычайный комитет ВОЗ позже на этой неделе, чтобы пересмотреть данные о пандемии и получить соответствующие рекомендации.
- 30 января после заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющую международное значение
- На прошлой неделе в ВОЗ осторожно спрогнозировала временные рамки старта глобальной вакцинации.
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