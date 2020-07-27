COVID-19. Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии и созывает Чрезвычайный комитет

По данным ВОЗ, за последние шесть недель практически удвоилось общее число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает ускоряться - необходимо созывать Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения, чтобы получить рекомендации для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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"Сейчас в ВОЗ зарегистрировано почти 16 млн случаев заболевания и более 640 000 летальных исходов. И пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев практически удвоилось", - сказал он.

Гебреисус заявил, что созовет Чрезвычайный комитет ВОЗ позже на этой неделе, чтобы пересмотреть данные о пандемии и получить соответствующие рекомендации.

30 января после заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющую международное значение

На прошлой неделе в ВОЗ осторожно . осторожно спрогнозировала временные рамки старта глобальной вакцинации

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Марк Сировой

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