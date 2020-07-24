Россиян хотят начать вакцинировать от коронавируса уже в августе
Когда предполагается массовая вакцинация кандидатом в вакцины, произведенным в РФ, их министр здравоохранения не уточнил
В России людей из группы риска при коронавирусе SARS-CoV-2 собираются начать вакцинировать препаратом разработки центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже в следующем месяце. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.
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По его словам, будет предложено привиться в первую очередь медикам и другим категориям с высоким риском заболеть и/или получить тяжелое развитие болезни.
"Более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно фазу III клинических исследований", - заявил российский министр, уточнив, что это будет фаза с 800 добровольцами на каждую форму выпуска препарата.
Ранее в центре заявили Медузе, что их вакцина – "копипаст" более ранней разработки препарата от родственного коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
- Ультрасовременная вакцина из Лондона, основанная на технологии saRNA, уже прошла первый этап испытаний.
- Некоторые ученые призывают добровольцев специально заражаться после прививки.
- ВОЗ осторожно спрогнозировала старт глобальной вакцинации против коронавируса.
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