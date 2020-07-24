Россиян хотят начать вакцинировать от коронавируса уже в августе

Когда предполагается массовая вакцинация кандидатом в вакцины, произведенным в РФ, их министр здравоохранения не уточнил

В России людей из группы риска при коронавирусе SARS-CoV-2 собираются начать вакцинировать препаратом разработки центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже в следующем месяце. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.

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По его словам, будет предложено привиться в первую очередь медикам и другим категориям с высоким риском заболеть и/или получить тяжелое развитие болезни.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она уже якобы прошла фазу I клинических испытаний с 40 подопытными, в том числе солдатами. Публикации результатов нет, но сотрудники говорят об "успехе" и новой фазе испытаний. Еще весной они , включая директора Гинцбурга, опробовали на себе эту вакцину. Создатели считают, что ее действие продлится пару лет.

"Более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно фазу III клинических исследований", - заявил российский министр, уточнив, что это будет фаза с 800 добровольцами на каждую форму выпуска препарата.

Ранее в центре заявили Медузе, что их вакцина – "копипаст" более ранней разработки препарата от родственного коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

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Евгений Пилипенко

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