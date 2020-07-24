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Россиян хотят начать вакцинировать от коронавируса уже в августе

24.07.2020, 07:45
Россиян хотят начать вакцинировать от коронавируса уже в августе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Имперского колледжа Лондона

Когда предполагается массовая вакцинация кандидатом в вакцины, произведенным в РФ, их министр здравоохранения не уточнил

В России людей из группы риска при коронавирусе SARS-CoV-2 собираются начать вакцинировать препаратом разработки центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже в следующем месяце. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.

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По его словам, будет предложено привиться в первую очередь медикам и другим категориям с высоким риском заболеть и/или получить тяжелое развитие болезни.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она уже якобы прошла фазу I клинических испытаний с 40 подопытными, в том числе солдатами. Публикации результатов нет, но сотрудники говорят об "успехе" и новой фазе испытаний. Еще весной они, включая директора Гинцбурга, опробовали на себе эту вакцину. Создатели считают, что ее действие продлится пару лет.

"Более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно фазу III клинических исследований", - заявил российский министр, уточнив, что это будет фаза с 800 добровольцами на каждую форму выпуска препарата.

Ранее в центре заявили Медузе, что их вакцина – "копипаст" более ранней разработки препарата от родственного коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

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Евгений Пилипенко
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