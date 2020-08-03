Какой риск подхватить коронавирус в Интерсити или электричке – исследование

Данные основаны на анализе случаев заражения в скоростных поездах в Китае, которые зафиксировали в начале местной вспышки SARS-CoV-2

Риск заразиться коронавирусом в поезде с сидячими местами в пределах трех рядов (по ширине) и пяти (по длине) от больного COVID-19 колеблется от нуля до 10%. Такие цифры, основываясь на данных о скоростных поездах в Китае, назвали ученые из Университета Саутгемптона. Их исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

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Для изучения был взят период с 19 декабря 2019 по 6 марта 2020 года. В базу данных включены 2334 пациента и 72 093 тех, кто был с ними в близком контакте в вагонах (на расстоянии максимум трех рядов кресел). Время совместного путешествия было от десятков минут до 8 ч.

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Выяснилось, что наивысший риск - 3,5% - был у тех, кто сидел рядом с больным. Шанс поймать вирус у тех, кто сидел в том же ряду, но не рядом, был на уровне 1,5%. С каждым часом путешествия недалеко от больного вероятность заразиться повышалась на 0,15%, а если пассажир сидел рядом с пациентом, - на 1,3%.

Для тех, кто уселся на место больного, который вышел, риск заразиться был невысоким - всего 0,075%.

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Авторы рекомендуют в одном ряду скоростных поездов (с закрытыми окнами) оставлять между пассажирами по меньшей мере два пустых места и, по возможности, сократить общее время поездки до трех часов.

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Евгений Пилипенко

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